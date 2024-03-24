英國王室｜身體語言專家揭凱特真實感受 友人爆聲明「快速寫成」

英國42歲儲妃凱特因修圖風波弄得滿城風雨後，終「從實招來」自爆患癌，令愈傳愈烈的各種陰謀論降溫。肯辛頓宮發言人昨(23日)表示，大眾的支持令凱特及王儲威廉深受感動，亦欣喜外界理解二人在此刻需要私隱。英媒引述凱特友人稱，凱特公開宣讀的聲明是她發自真心、親手快速寫成。有身體語言專家則指凱特有3個動作，揭露其真實感受。 凱特患癌｜密友︰每一個字都是她寫的 凱特於上周三為其患癌聲明錄影，而片段在上周五晚發布，《星期日泰晤士報》引述凱特一名密友稱，她現身說法並不全因為過去數周令人難過的風風雨雨，「而更多是因為她自知是公眾人物，有更大的領導責任」。友人強調，「一切都是她寫的，每一個字都是，而且很快寫成(she wrote every word of it, it came together very quickly)」，並指凱特的聲明亦讓她可以向不相信流言蜚語及陰謀論的支持者交代。

另一名朋友則對凱特面對的流言感到挫敗，認為她是被迫發布赤裸裸的心聲，希望平息風波。消息人士相信是凱特自己決定公開病況，並獲威廉支持，但威廉對她迫於無奈這樣做感到遺憾。英國廣播公司(BCC)則認為，肯辛頓宮的聲明，暗示王室希望外界近期對凱特的揣測可以告一段落。

凱特患癌｜身體語言專家︰她緊張、關心、憂慮 美國人亦關心凱特病況，美媒《紐約郵報》找來身體語言專家烏爾里希(Chris Ulrich)分析，亦認同凱特的片段內容，是她的真實想法，表裡如一。他指凱特有3個動作揭示真實感受，一是「輕輕的吞嚥及呼氣」，指這是一種悲傷的表現，除非凱特是久經訓練的演員，否則難以「表演」這種悲傷；二是凱特把雙手疊放在大腿上，偶爾揉搓，這是自我安撫的動作。

烏爾里希指凱特在講話中一直表現克制，身體語言流露的情緒不多，惟及至她提到和威廉如何向3子女解釋自己的病情時，就出現微妙變化。第三個特徵是她說到子女及家庭時，雙手握拳、手指彎曲，這是緊張、關心及憂慮的表現。 在英國溫莎堡外，昨日有不少民眾擺放鮮花和心意卡，以示支持和祝福凱特。英國首相辛偉誠表示，凱特遭受各地傳媒及社交媒體不公平對待，讚揚她展現極大勇氣。美國總統拜登亦在社交平台稱，他與夫人吉爾跟各地民眾一樣，為凱特完全康復祈禱。