英媒公開凱特出外購物相 陰謀論續炒作：替身

英國凱特王妃遭「修圖風波」纏擾，質疑王室隱瞞其健康問題，網上謠言甚至傳她與王儲威廉婚姻出現問題。英國小報《太陽報》周一晚公開兩人一段於上周六外出到溫莎一間店舖購物時拍下的片段，為他們闢謠。片段可見凱特精神良好，與威廉提著購物袋有說有笑。不過，即使有片段為證，仍不能杜絕陰謀論者炒作，指片中人是凱特替身，甚至是AI(人工智能)製圖。

《太陽報》引述拍片者Nelson Silva稱，「凱特看來開心和輕鬆。他們(凱特和威廉)看來因能夠出外購物和與人接觸而感到快樂。」《太陽報》周二頭版刊出凱特臉露笑容的購物照，標題稱「很開心再次看見你，凱特！」該報又稱，決定公開有關片段是希望社交網上的瘋狂傳聞能停止。有王室消息向《每日郵報》稱，最終大家都冷靜下來。