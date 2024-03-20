英記者實測全球最正飛機餐　大讚大韓航空好食過餐廳

南韓大韓航空(Korean Air)在美國知名旅遊雜誌《環球旅行家》(Global Traveler)2023年的評選中，獲得「最佳航空美食」大獎，同時在《今日美國》(USA Today)的「最佳讀者選擇獎」中，被評選為機上食品第2名。英國一名記者搭機實測品嘗，激讚大韓航空餐點「比餐廳好吃」，她還將返國後沒有時差問題，歸功於美味的飛機餐。
英國《太陽報》(The Sun)旅遊編輯Kara Godfrey於16日撰文指出，自己與朋友想知道大韓航空的飛機餐到底是否真的美味，於是訂了機票從英國倫敦飛往南韓首爾。她搭的是商務艙，指坐下後空中服務員立刻送上由2019年世界最佳侍酒師Marc Almert所設計的酒單。
旅遊編輯：食物完全不像冷藏過
當日主菜是韓式石鍋拌飯，Kara形容：「牛肉味道鮮美，不像其他飛機餐，一點都不難咬，蔬菜爽脆，吃起來完全不像冷藏過。」拌飯之外，還有一碗肉湯，她說空中服務員經過時，相當驚訝她很快就吃得一乾二淨。餐後甜點為一盤芝士及水果。若乘客仍未吃飽，還可以向空服員點一碗杯裝拉麵，Kara點了一碗，上頭加了醃蘿蔔、香腸及肉。她的朋友則是乘搭經濟艙，也可以無限續點杯裝拉麵。隔天的早餐還有牛肉海帶粥，若想要西式餐，同樣有提供燉牛肉、烤鱈魚和燉雞。Kara大讚「比餐廳好吃」，並指：「我不敢肯定，但我也很驚訝，當我回家時沒有受到時差影響，很可能就是因為美味飛機餐的關係。」