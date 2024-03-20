英記者實測全球最正飛機餐　大讚大韓航空好食過餐廳

南韓大韓航空(Korean Air)在美國知名旅遊雜誌《環球旅行家》(Global Traveler)2023年的評選中，獲得「最佳航空美食」大獎，同時在《今日美國》(USA Today)的「最佳讀者選擇獎」中，被評選為機上食品第2名。英國一名記者搭機實測品嘗，激讚大韓航空餐點「比餐廳好吃」，她還將返國後沒有時差問題，歸功於美味的飛機餐。

英國《太陽報》(The Sun)旅遊編輯Kara Godfrey於16日撰文指出，自己與朋友想知道大韓航空的飛機餐到底是否真的美味，於是訂了機票從英國倫敦飛往南韓首爾。她搭的是商務艙，指坐下後空中服務員立刻送上由2019年世界最佳侍酒師Marc Almert所設計的酒單。