莫斯科恐襲｜伊斯蘭國TG公開作案影片　4名兇徒持槍掃射及用刀割喉

俄羅斯番紅花城市大廳（Crocus City Hall）22日晚間遭到恐怖襲擊，官方宣布至少143人罹難。伊斯蘭國（IS）宣稱犯案，稍早更公開4名槍手的照片，以及槍手作案時拍下的影片畫面。
配備了槍枝、刀具及燃燒彈
《路透社》報道，襲擊發生後，激進組織伊斯蘭國（Islamic State，IS）宣稱犯案。IS旗下的阿馬克通訊社（Amaq News Agency）23日在Telegram上分享了一張據稱是4位襲擊音樂廳槍手的照片，4人均蒙面並打上馬賽克。
另外，阿馬克通訊社發布一份聲明稱，這次襲擊是伊斯蘭國和「反伊斯蘭」國家間的戰鬥，並稱槍手配備了槍枝、刀具以及燃燒彈，且在襲擊前曾進行偵察任務。
影片內容血腥殘忍
根據《CNN》報道，阿馬克通訊社同日再發布一段約90秒的影片，由其中一名槍手拍攝。影片顯示，其他3人持武器在大樓內部走動，4人臉部皆被模糊處理，聲音經過調較。影片拍攝地點據信為事發的音樂廳大廳，一名襲擊者向另一名持槍的同夥作出手勢，同夥便走向人們當作掩護的會場大門，近距離朝他們掃射。
地板上遍布屍體與血跡，遠處燃起熊熊火光。其中一名襲擊者更持利器劃過一名倒地的男性喉嚨，當場鮮血四濺。由於影片內容血腥殘忍，被轉發到社交平台的多為經過刪減之片段。
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