熱門搜尋:
復活節2024 莫斯科恐襲 中年好聲音2 COLLAR演唱會2024 華富邨重建 LOONG 9 SEASONS PLACE 23條立法 泰峯 大光麵 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-03-24 23:08:38

莫斯科恐襲｜伊斯蘭組織仇恨俄羅斯非一朝一夕 04年別斯蘭挾持事件約330死

分享：
別斯蘭挾持事件

別斯蘭挾持事件造成330人死亡，俄安全部隊強攻營救人質引發爆炸。(互聯網)

上周五晚的莫斯科恐襲，極端組織「伊斯蘭國」(IS)在阿富汗的分支「呼羅珊伊斯蘭國」(ISIS-K)承認責任，該組織一直不滿俄於車臣、阿富汗和敘利亞的軍事行動，指俄總統普京和俄羅斯殺害穆斯林。而伊斯蘭組織過去曾對俄發動多宗襲擊，包括2004年造成約330死的別斯蘭人質事件。

呼羅珊在古時指土庫曼、阿富汗和伊朗地區，ISIS-K在2014年至2015年於阿富汗東部掘起，當時IS於伊拉克和敘利亞正壯大。美國的軍事行動令ISIS-K成員人數減少，但2021年撤出阿富汗後，該組織再度活躍。中亞地區成ISIS-K主要招攬成員目標，該處的俄羅斯聯邦共和國有部分人對俄政權不滿，包括印古什、達吉斯坦和車臣。據悉，該組織自2020年起由工程師Shahab al-Muhajir領導，他是首位非阿富汗人或非巴基斯坦人領導ISIS-K，並曾於阿富汗一間保安公司的承包商工作，也曾在美國駐阿富汗空軍基地工作。

莫斯科恐襲｜「呼羅珊伊斯蘭國」(ISIS-K)目前領導人Shahab al-Muhajir。(互聯網)

莫斯科恐襲｜莫斯科歌劇院脅持事件132人死

俄羅斯二十多年來轟動國際的襲擊均與伊斯蘭武裝組織有關，包括2002年莫斯科歌劇院脅持事件，以及2004年的別蘭人質事件。在2002年，40名車臣武裝分子闖入莫斯科歌劇院脅持912人，要求俄軍撤出車臣共和國。俄安全部隊強攻救人，向劇院施放芬太尼麻醉氣體。事件中132名人質死亡，大部分人因吸入芬太尼產生不良反應而死。

至於2004年的別蘭人質事件，綁著炸彈腰帶的車臣男女武裝分子闖入校院挾持逾1,000名人質，大部分是學童。在事發第3天，俄安全部隊強攻引發兩次大爆炸和激烈槍戰，結果造成330人死亡，包括186名兒童。

Ad Block

莫斯科恐襲圖輯

莫斯科恐襲 莫斯科恐襲 莫斯科恐襲 莫斯科恐襲 莫斯科恐襲 莫斯科恐襲 莫斯科恐襲 莫斯科恐襲 莫斯科恐襲 莫斯科恐襲 莫斯科恐襲 莫斯科恐襲 莫斯科恐襲 莫斯科恐襲 莫斯科恐襲 莫斯科恐襲
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受