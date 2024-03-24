莫斯科恐襲｜伊斯蘭組織仇恨俄羅斯非一朝一夕 04年別斯蘭挾持事件約330死

上周五晚的莫斯科恐襲，極端組織「伊斯蘭國」(IS)在阿富汗的分支「呼羅珊伊斯蘭國」(ISIS-K)承認責任，該組織一直不滿俄於車臣、阿富汗和敘利亞的軍事行動，指俄總統普京和俄羅斯殺害穆斯林。而伊斯蘭組織過去曾對俄發動多宗襲擊，包括2004年造成約330死的別斯蘭人質事件。
呼羅珊在古時指土庫曼、阿富汗和伊朗地區，ISIS-K在2014年至2015年於阿富汗東部掘起，當時IS於伊拉克和敘利亞正壯大。美國的軍事行動令ISIS-K成員人數減少，但2021年撤出阿富汗後，該組織再度活躍。中亞地區成ISIS-K主要招攬成員目標，該處的俄羅斯聯邦共和國有部分人對俄政權不滿，包括印古什、達吉斯坦和車臣。據悉，該組織自2020年起由工程師Shahab al-Muhajir領導，他是首位非阿富汗人或非巴基斯坦人領導ISIS-K，並曾於阿富汗一間保安公司的承包商工作，也曾在美國駐阿富汗空軍基地工作。
莫斯科恐襲｜莫斯科歌劇院脅持事件132人死
俄羅斯二十多年來轟動國際的襲擊均與伊斯蘭武裝組織有關，包括2002年莫斯科歌劇院脅持事件，以及2004年的別蘭人質事件。在2002年，40名車臣武裝分子闖入莫斯科歌劇院脅持912人，要求俄軍撤出車臣共和國。俄安全部隊強攻救人，向劇院施放芬太尼麻醉氣體。事件中132名人質死亡，大部分人因吸入芬太尼產生不良反應而死。
至於2004年的別蘭人質事件，綁著炸彈腰帶的車臣男女武裝分子闖入校院挾持逾1,000名人質，大部分是學童。在事發第3天，俄安全部隊強攻引發兩次大爆炸和激烈槍戰，結果造成330人死亡，包括186名兒童。