莫斯科恐襲｜伊斯蘭組織仇恨俄羅斯非一朝一夕 04年別斯蘭挾持事件約330死

上周五晚的莫斯科恐襲，極端組織「伊斯蘭國」(IS)在阿富汗的分支「呼羅珊伊斯蘭國」(ISIS-K)承認責任，該組織一直不滿俄於車臣、阿富汗和敘利亞的軍事行動，指俄總統普京和俄羅斯殺害穆斯林。而伊斯蘭組織過去曾對俄發動多宗襲擊，包括2004年造成約330死的別斯蘭人質事件。

呼羅珊在古時指土庫曼、阿富汗和伊朗地區，ISIS-K在2014年至2015年於阿富汗東部掘起，當時IS於伊拉克和敘利亞正壯大。美國的軍事行動令ISIS-K成員人數減少，但2021年撤出阿富汗後，該組織再度活躍。中亞地區成ISIS-K主要招攬成員目標，該處的俄羅斯聯邦共和國有部分人對俄政權不滿，包括印古什、達吉斯坦和車臣。據悉，該組織自2020年起由工程師Shahab al-Muhajir領導，他是首位非阿富汗人或非巴基斯坦人領導ISIS-K，並曾於阿富汗一間保安公司的承包商工作，也曾在美國駐阿富汗空軍基地工作。