莫斯科恐襲｜音樂廳燒成廢墟埋過百屍　廁所內發現28具遺體

俄羅斯莫斯科一音樂廳22日晚間遭到恐襲，造成逾200人傷亡。莫斯科衛生部稍早公布了41名罹難者名單。其中，包括前選美冠軍、業餘曲棍球聯盟前鋒都在這場襲擊中不幸喪生。根據《俄羅斯衛星通訊社》報道，這場襲擊共導致143人遇難，逾百人受傷，其中包括5名兒童。
許多母親抱著孩喪生
槍手在闖入音樂廳內進行掃射後，還丟擲疑似手榴彈等爆裂物品引發火災，直至23日上午火勢才被完全撲滅，建築物屋頂也出現部分倒塌。莫斯科州州長沃羅比約夫（Andrey Vorobyov）23日晚間表示，搜索仍持續進行，已在廢墟下找到百多具遺體。救援人員在現場一天內清理了超過90立方米的廢墟。
《紐約時報》與《每日郵報》報導，根據莫斯科衛生部初步確認的41位罹難者名單，年齡大多介在40歲左右，許多人從俄羅斯其他地區前往莫斯科，參加搖滾樂隊Piknik的演唱會。警方在音樂廳一間廁所裏發現約28具屍體，疏散樓梯上發現另外14具，許多母親被發現時都擁抱著自己的孩子。
前選美冠軍罹難
官方公布的罹難者名單中，赫然出現諾沃塞洛娃（Ekaterina Novoselova）的名字。據悉，42歲的諾沃塞洛娃在2001年曾在其家鄉特維爾（Tver）贏得選美冠軍，她現今已搬到莫斯科成為一名律師，與丈夫育有2位子女。
上周剛滿39歲的業餘曲棍球聯盟前鋒魯德尼茨基（Andrey Rudnitsky）也不幸遇害。他的隊友透露，魯德尼茨基去年從雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl）搬到莫斯科，原打算再搬回家鄉打球，如今卻再也無法實現，留下2名孩子。
不過有民眾反映，當局公布的名單似乎有部分錯誤。38歲的柳米娜（Yevgeniya Ryumina）表示自己從音樂廳逃出，但她的名字卻出現在名單上。她猜測可能在逃生過程中遺失了身分證，才導致這樣的混亂。
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