身體語言專家揭感緊張憂慮 英王室︰公眾支持令凱特深受感動

密友︰每個字都是她寫的

友人強調,「一切都是她寫的,每一個字都是,而且很快寫成(she wrote every word of it, it came together very quickly)」,並指凱特的聲明亦讓她可以向不相信流言蜚語及陰謀論的支持者交代。

另一名朋友則對凱特面對的流言感到挫敗,認為她是被迫發布赤裸裸的心聲,希望平息風波。消息人士相信是凱特自己決定公開病況,並獲威廉支持,但威廉對她迫於無奈這樣做感到遺憾。英國廣播公司(BCC)則認為,肯辛頓宮的聲明,暗示王室希望外界近期對凱特的揣測可以告一段落。