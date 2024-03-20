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國際
2024-03-20 10:21:00

23條立法｜卡梅倫：匆忙通過將損害香港權利自由　中方：言論貶損特區民主法治

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卡梅倫：匆忙通過23條將損害香港權利自由，中方：言論貶損特區民主法治。(AP)

卡梅倫：匆忙通過23條將損害香港權利自由，中方：言論貶損特區民主法治。(AP)

香港立法會昨日三讀通過《維護國家安全條例草案》，完成《基本法》第23條立法。英國外相卡梅倫批評香港立法會匆忙通過《維護國家安全條例》，將進一步損害香港享有的權利和自由。中方批評有關言論歪曲事實、顛倒黑白，貶損特區民主法治，詆毀一國兩制，

卡梅倫在聲明中指，香港作為國際城市的聲譽建基於尊重法治、機構獨立、高度自治，以及保護所有在當地生活和工作人士的權利和自由。這項迅速通過立法程序的新法律，將對所有這些領域產生深遠影響。有關國家安全和外部干涉的廣泛定義將會令在香港生活、工作和經商的人變得更加困難，條例將加深自我審查文化，令言論、集會和新聞自由持續受到侵蝕，以及破壞了香港履行具有約束力的國際義務，敦促香港當局尊重《基本法》規定的權利和自由，維護高度自治和法治，並按照國際承諾和法律義務行事。

外交部駐港公署：應多拿鏡子照照自己。(資料圖片)

外交部駐港公署：應多拿鏡子照照自己。(資料圖片)

外交部駐港公署：應多拿鏡子照照自己

外交部駐港公署對卡梅倫的聲明，表示強烈不滿和堅決反對，反駁指言論抹黑23條立法，貶損特區民主法治，詆毀一國兩制，強調英方不斷就香港局勢煽風點火、妄加評論，歸根結底是出於根深蒂固的殖民心態和教師爺做派。中方敦促英方擺正位置，正視現實，放棄在香港延續殖民影響的幻想，停止以任何方式干預香港事務和中國內政。 發言人重申，《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方干預回歸後香港事務的權利。公署又批評，英國至少有14部維護國家安全的法律，去年出台的新《國家安全法》大量條款定義模糊、對執法部門授權寬泛，並指英國自身人權記錄並不光彩，不僅國內存在大量侵犯人權行徑，在國際上也是劣跡斑斑，應多拿鏡子照照自己，收起偽善和雙標的拙劣把戲。

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駐英國大使館：英方沒有資格說三道四

中國駐英國大使館發言人回應指，英方有關言論歪曲事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，中方堅決反對，強調香港事務純屬中國內政，英方沒有資格說三道四。中方敦促英方停止對香港基本法第23條立法的無端指責，停止以任何借口干涉中國內政。 發言人表示，香港特區立法會審議通過《維護國家安全條例》，進一步落實特區維護國家安全的憲制責任。立法程序嚴謹規範，罪行要素界定清晰，刑罰輕重寬嚴適度，符合國際法和國際通行慣例。條例充分保障香港居民享有的權利和自由，並將使香港營商環境更穩定和明朗，為香港長治久安和保持長期繁榮穩定保駕護航。

駐英國大使館：英方沒有資格說三道四。(中國駐英國大使館網頁截圖)

駐英國大使館：英方沒有資格說三道四。(中國駐英國大使館網頁截圖)

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