23條立法｜卡梅倫：匆忙通過將損害香港權利自由　中方：言論貶損特區民主法治

香港立法會昨日三讀通過《維護國家安全條例草案》，完成《基本法》第23條立法。英國外相卡梅倫批評香港立法會匆忙通過《維護國家安全條例》，將進一步損害香港享有的權利和自由。中方批評有關言論歪曲事實、顛倒黑白，貶損特區民主法治，詆毀一國兩制， 卡梅倫在聲明中指，香港作為國際城市的聲譽建基於尊重法治、機構獨立、高度自治，以及保護所有在當地生活和工作人士的權利和自由。這項迅速通過立法程序的新法律，將對所有這些領域產生深遠影響。有關國家安全和外部干涉的廣泛定義將會令在香港生活、工作和經商的人變得更加困難，條例將加深自我審查文化，令言論、集會和新聞自由持續受到侵蝕，以及破壞了香港履行具有約束力的國際義務，敦促香港當局尊重《基本法》規定的權利和自由，維護高度自治和法治，並按照國際承諾和法律義務行事。

外交部駐港公署：應多拿鏡子照照自己 外交部駐港公署對卡梅倫的聲明，表示強烈不滿和堅決反對，反駁指言論抹黑23條立法，貶損特區民主法治，詆毀一國兩制，強調英方不斷就香港局勢煽風點火、妄加評論，歸根結底是出於根深蒂固的殖民心態和教師爺做派。中方敦促英方擺正位置，正視現實，放棄在香港延續殖民影響的幻想，停止以任何方式干預香港事務和中國內政。 發言人重申，《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方干預回歸後香港事務的權利。公署又批評，英國至少有14部維護國家安全的法律，去年出台的新《國家安全法》大量條款定義模糊、對執法部門授權寬泛，並指英國自身人權記錄並不光彩，不僅國內存在大量侵犯人權行徑，在國際上也是劣跡斑斑，應多拿鏡子照照自己，收起偽善和雙標的拙劣把戲。