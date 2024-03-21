利奧坊．首隅價單、示範單位、平面圖 大角咀新盤懶人包(有片)｜不斷更新

利奧坊．首隅價單 3號價單涉 25伙 折實價532.86萬起 「利奧坊．首隅」於3月24日加推3號價單，涉及25伙，包括12伙兩房及13伙一房，實用面積由272至353方呎。價單定價由579.2萬至768.7萬元，呎價介乎18,504元至23,186元。扣除最高8%折扣，單位折實售價由532.86萬至707.2萬元，折實呎價介乎17,024元至21,331元。 2 號價單涉 25 伙 折實價 472.88 萬元起 「利奧坊．首隅」於3月18日加推2號價單，涉及25伙，包括17伙一房及8伙兩房，實用面積介乎252至353方呎，價單定價由514萬至724.7萬元，呎價介乎18,897元至22,267元。扣除最高8%折扣，折實價472.88萬至666.72萬元，折實呎價17,385至20,486元。 1 號價單涉 60 伙 折實價 437.36 萬元起 「利奧坊．首隅」於3月15日推出首張價單，涉及60伙，包括42伙一房及18伙兩房，實用面積介乎252至353方呎，價單售價由475.4萬至797.1萬元，呎價介乎18,510元至23,463元。扣除最高8%折扣，單位折實售價由437.36萬至733.33萬元，折實呎價介乎17,029元至21,586元，折實平均呎價18,888元。 恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目首批單位定價有折讓，定價參考「利奧坊」2至4期，以及旺角區新近入伙的樓盤，並考慮到樓花期及位置等因素。資料顯示，第4期「利奧坊．壹隅」於2022年4月首批123伙，折實平均呎價23,928元，相比之下「利奧坊．首隅」首張價單低開約21%。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「利奧坊．首隅」首張價單定價十分驚喜，可謂「幸福置業價」，樓市全面撤辣，各大發展商亦以折讓價推售，買家選擇大增，而且造價吸引，料「利奧坊．首隅」掀搶購潮。

利奧坊．首隅銷售安排 次輪推售：20伙 發展商落實於3月28日展開次輪銷售共20伙，包括8伙兩房及12伙一房，實用面積由252至351方呎。價單定價由524.7萬至768.7萬元，呎價由18,504元至23,186元。扣除最高8%折扣，單位折實售價由482.72萬至707.2萬元，折實呎價介乎17,024元至21,331元。 最低售價單位為12樓E室，實用面積252方呎，一房間隔，折實售價482.72萬元，折實呎價19,156元。最低呎價單位為6樓H室，實用面積351方呎，兩房間隔，折實呎價17,024元，折實售價597.54萬元。 首輪推售：68伙 發展商落實於3月22日展開首輪銷售共68伙，包括22伙兩房及46伙一房，實用面積介乎252至353方呎。價單定價由475.4萬至797.1萬元，呎價介乎18,510元至23,463元。扣除最高8%折扣，單位折實售價由437.36萬至733.33萬元，折實呎價介乎17,029元至21,586元。 最低售價單位為6樓E室，實用面積252方呎，一房間隔，折實售價437.36萬元，折實呎價17,356元。最低呎價單位為6樓D室，實用面積353方呎，兩房間隔，折實呎價17,029元，折實售價601.12萬元。