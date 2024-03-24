利奧坊．首隅加推新價單 周四次輪發售20伙 折實價482.72萬入場｜大角咀新盤

樓市焦點落在一手，全新盤加快推售步伐。恒基地產(012)旗下大角咀「利奧坊．首隅」上周五(22日)展開首輪銷售，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目迄今沽出37伙，今日(24日)加推3號價單，涉及25伙，包括12伙兩房及13伙一房，實用面積由272至353方呎。 今批25伙價單定價由579.2萬至768.7萬元，呎價介乎18,504元至23,186元。扣除最高8%折扣，單位折實售價由532.86萬至707.2萬元，折實呎價介乎17,024元至21,331元。整批單位以定價計總值約1.6億元，以折實價計總值約1.5億元。

韓家輝指，項目同日上載全新銷售安排，推出20伙於本周四(28日)發售，包括8伙兩房及12伙一房，實用面積由252至351方呎。價單定價由524.7萬至768.7萬元，呎價由18,504元至23,186元。扣除最高8%折扣，單位折實售價由482.72萬至707.2萬元，折實呎價介乎17,024元至21,331元。20伙以定價計總值約1.2億元，以折實價計則總值約1.1億元。 最低售價單位為12樓E室，實用面積252方呎，一房間隔，折實售價482.72萬元，折實呎價19,156元。最低呎價單位為6樓H室，實用面積351方呎，兩房間隔，折實呎價17,024元，折實售價597.54萬元。