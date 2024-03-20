利奧坊．首隅首輪暫收500票 超額逾6倍 明日截票｜大角咀新盤

「利奧坊．首隅」首輪發售單位包括22伙兩房及46伙一房，實用面積介乎252至353方呎。價單定價由475.4萬至797.1萬元，呎價介乎18,510元至23,463元。扣除最高8%折扣，單位折實售價由437.36萬至733.33萬元，折實呎價介乎17,029元至21,586元。最低售價單位為6樓E室，實用面積252方呎，一房間隔，折實售價437.36萬元，折實呎價17,356元。

「利奧坊」系列累售約 95% 套現逾 121 億

韓家輝表示，「利奧坊」系列第1至4期已累售約95%，套現逾121億元，目前僅餘下約101伙待售，當中第2至3期接近沽清。「利奧坊」系列一房單位餘下約22伙，兩房單位則餘約10伙待售。至於⁠第4期「利奧坊．壹隅」將於下半年交樓及入伙。

⁠韓家輝指，全港一手成交於撤辣前平均每日約26宗，然而撤辣後大升至平均每日逾130宗。撤辣後「利奧坊」系列累售76伙，而集團合共售出近1,000伙，佔一手市場成交約35%。

「利奧坊．首隅」位於嘉善街1號，屬單幢式設計，提供234伙，單位實用面積介乎214至544方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔164伙或約70%；另設平台或天際特色單位；項目預計關鍵日期為2025年6月10日。