熱門搜尋:
復活節2024 莫斯科恐襲 中年好聲音2 COLLAR演唱會2024 華富邨重建 LOONG 9 SEASONS PLACE 23條立法 泰峯 大光麵 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-03-24 12:00:00

外籍租客心儀海茵莊園有酒店式公寓feel 1.23萬租開放式戶｜入伙盤租賃

分享：
外籍租客以每月1.23萬元承租將軍澳海茵莊園開放式戶，呎租50元。

外籍租客以每月1.23萬元承租將軍澳海茵莊園開放式戶，呎租50元。

二手租賃持續獲承接。利嘉閣地產將軍澳(坑口區)分區董事蔡庭勇稱，最新促成將軍澳海茵莊園2座低層C1室租務，單位實用面積245方呎，屬開放式戶型，外望開揚景致。新租客為來港工作的外籍人士，睇中屋苑擁園林景觀，環境鳥語花香，整體有酒店式公寓的感覺，於是向業主洽租，最後以每月12,300元即睇即租，平均實用面積呎租50元。據悉，業主於2021年以約543.1萬元買入上址單位，現成功租出，可享租金回報約2.7厘。他補充，海茵莊園目前約只有2個放租盤，最低入場租金約由15,000元起。
即睇將軍澳海茵莊園放(HOUSE730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受