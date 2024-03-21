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地產
2024-03-21 15:34:29

大埔逸瓏灣兩房連花園928萬賣出 4年微蝕12萬｜二手蝕讓

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大埔逸瓏灣錄特色戶蝕讓成交，兩房連花園戶以928萬元沽出，4年帳面微蝕12萬元。

大埔逸瓏灣錄特色戶蝕讓成交，兩房連花園戶以928萬元沽出，4年帳面微蝕12萬元。

大埔白石角逸瓏灣錄特色戶蝕讓成交。中原地產新界東豪宅白石角第一分行經理梁建禮表示，撤辣後買家加快入市，逸瓏灣2期最新錄高座9座低層連花園戶易手，單位實用面積619方呎，採兩房連儲物房間隔，叫價約1,000萬元，日前議價後以928萬元沽出，實用平均呎價約14,992元。據了解，新買家為用家，鍾情屋苑居住環境舒適，單位間隔亦合用，故入市單位自用。原業主則於2020年以940萬元購入上址，持貨4年，是次轉手帳面輕微蝕讓約12萬元，期內貶值約1.3%，惟若計及使費，料實際損手約60萬元離場。
大埔逸瓏(HOUSE730)

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