撤辣後交投加快 嘉湖山莊、映灣園本月成交量同創新高｜二手市況

嘉湖山莊本月暫錄約60宗成交 創近3年新高
市場對樓市撤辣反應正面，成交量明顯回暖。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊本月累錄約60宗二手成交，創近3年來單月新高。屋苑最新錄賞湖居4座低層E室成交，實用面積448方呎，採兩房間隔，近日以426萬元沽出，平均實用呎價9,509元。據悉，原業主於2016年1月以310萬元買入物業，現轉手帳面獲利116萬元，8年間升值34%。
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映灣園本月暫錄25宗成交 近兩年單月新高
除了嘉湖山莊交投大增，東涌指標屋苑映灣園亦然。中原地產東堤灣畔分行資深分區營業經理林溢斌表示，東涌區本月暫錄約58宗二手買賣成交，較上月全月反彈1倍多，當中映灣園錄得25宗成交，屬屋苑近2年來單月新高。該分行新近促成映灣園5座中層B室成交，單位實用面積710方呎，採套三房間隔，享有山景。林溢斌稱，單位去年10月開價790萬元放盤，多次減價後，最新叫價690萬元，近日經買家議價後，再減30萬元，以660萬元沽出，折合實用呎價9,296元。
上車客睇樓多時 見撤辣即入市
他又指，新買家為上車客，睇樓已一段時間，入市態度一直猶疑不決，直至政府撤辣後，見樓市回勇，信心即增強，遂加快入市步伐。原業主於2007年以245萬元買入單位，持貨17年轉售，帳面獲利415萬元或升值約1.7倍。
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