撤辣後內地買家佔豪宅新盤成交回升至七成 仲量聯行：料將持續活躍｜樓市走勢

樓市撤辣後，整體市況急速轉旺，豪宅市場亦不乏承接。仲量聯行今日(25日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指，2月底公佈一連串樓市措施後，在售價3,000萬港元以上的豪宅新盤銷售中，內地買家的比例已由上年10月減辣前的低於50%，回升至近期錄得的約70%，預期內地買家將持續活躍。
新盤買家多內地客 豪宅盤佔比最高
在政府宣布樓市全面撤辣後短短9日內，一手樓市已錄得1,275宗成交，反映買家積極入市，與之前普遍的謹慎觀望態度形成鮮明對比。非本地買家為撤辣的最大受惠者，近期的新盤銷售已見內地買家增加，當中尤其以豪宅新盤的內地買家比例最高。
仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，隨著需求持續回暖，預期第2季一手市場交投將持續暢旺。由於內地買家最受惠於樓市撤辣，加上高才通計劃，現時已見內地買家在新盤市場顯著增加，料將持續活躍。然而，目前一些非本地買家暫時仍因外匯管制、按揭申請要求和睇樓流程等因素，而未有全面回歸市場，相信要待相關限制解除及內地經濟好轉後，整體成交量將進一步上升。
該行指出，現時一手樓市銷量激增的背後有兩大關鍵因素。首先，一手市場價格從2021年的高位，經歷了顯著的下調，一些近期新盤均價較2021年同區新盤的價格低約30%，對於現金充裕的買家而言，入市門檻相對降低。其次，新增家庭住戶積壓的住宅需求釋放，是另一個關鍵因素。2012年至2021年間，每1,000個新增家庭住戶，平均對應542宗一手成交，惟成交數量在過去兩年顯著下降至466宗。如果這一比例恢復到長期平均水平，則意味過去兩年新增家庭住戶，未實現剛性需求可帶來額外的3,500宗一手成交。
樓價面臨高按息 經濟增速不似預期
仲量聯行研究部資深董事鍾楚如稱，現在判斷撤辣對樓市的支持作用是暫時性，抑或是長期性仍爲時尚早。儘管市場普遍認為撤辣最終將能提振樓價，但短期內樓價仍需面臨高按息的挑戰，而且經濟增速不及預期，外部挑戰仍然存在，租金回報率和按揭利率之間的負利差，依然困擾投資者。作為中小型住宅的需求主力，本地用家在這一輪放寬措施中的受益有限，暫停按揭壓力測試，僅略微降低約4.3%的入息要求，並對市場前景仍保持謹慎態度。
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