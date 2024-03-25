撤辣近一個月 東涌、馬鞍山交投 按月同期反彈兩倍｜二手市況

撤辣近一個月以來，樓市明顯回暖。中原地產東涌資深分區營業經理陳偉業表示，樓市升溫，減價盤具承接力，東涌區本月錄約63宗二手買賣成交，較上月全月21宗急增兩倍，其中東環錄得7宗成交，按月增逾1倍。
上車客議價30萬 570萬入市東涌東環兩房
該行最新促成東環6B座中層10室成交，單位實用面積466方呎，屬兩房間隔，向西南享內園景。陳偉業稱，單位原先叫價600萬元，議價後共減30萬元，以570萬元沽出，平均實用呎價12,232元。新買家為外區上車客，心儀東環樓齡新，上址內櫳企理，眼見樓市轉旺，平盤快速被消化，遂加快決定，入市上址自用。據悉，原業主於2015年1月以487.8萬元一手買入單位，持貨9年，現轉手帳面獲利82.2萬元，升值約17%。
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馬鞍山聽濤雅苑套三房738萬沽
另外，中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山區本月至今暫錄約93宗二手成交，同樣較上月同期增約兩倍，其中聽濤雅苑佔約4宗成交，屋苑最新錄得9座中層H室易手，單位建築面積807方呎，實用面積650方呎，採三房連套房間隔，原開價約800萬元，日前議價後以738萬元易手，實用平均呎價11,354元。據了解，原業主於2016年以646萬元購入單位，持貨約8年，現帳面獲利約92萬元，賺幅約14.2%。
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