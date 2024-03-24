新一批白居二出動 天水圍、屯門居屋即錄成交｜二手居屋市況

白居二斥320萬入市天水圍天富苑兩房
新一期「白居二」出爐，有中籤者一收到購買證後即入市，祥益地產高級分行經理謝利官表示，該名白居二中籤買家，早前已四出睇樓，並鎖定天水圍居屋天富苑一伙兩房單位，於上周取得房委會發出的批准信後，便以約320萬元購入天富苑一伙實用面積506方呎的兩房戶，平均實用呎價6,326元，料為今年首宗「白居二」入市個案。
料本周交投進入高峰期
祥益地產執行董事謝澤銘指出，在撤辣前不少「白居二2023」準買家普遍採觀望態度，部分甚至未開始睇樓，或作出任何買樓準備，故新一期的白居二熾熱情況較往年緩慢。不過，在撤辣後，不少買家已開始心急，四出尋找合適樓盤，相信在未來一星期起，該批買家將進入成交的高峰期。
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屯門居屋新圍苑三房 居二價280萬沽
另外，屯門居屋新圍苑亦獲新一期白居二買家入市。祥益地產區域董事黃慶德表示，成交單位為新圍苑B座中層2室，實用面積554方呎，屬三房間隔，最新以居二市場價280萬元易手，平均實用呎價5,054元。他指出，新買家一收到通知，便立即趕往居屋中心領取購買證，而該買家為屯門區內客人，鍾情上述單位價錢合理實惠，加上政府放寬擔保期後，部分銀行亦可免入息審查下申請按揭，上車更輕鬆，故快速入市單位自用。
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