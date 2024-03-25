新地斥2000萬打造8大主題設施 締造YOHO大型快樂社區｜商場動態

元朗全新商場快將登場！新鴻基地產(016)斥資2,000萬元於YOHO系列商場精心打造逾13萬方呎的綠化空間，以及8大主題多元化的共享設施，包括次季連同「YOHO MIX元點」登場的全新設施棒棒糖公園、戶外廣場及光影長廊，以及現有設施地下園林、白鷺花園、戶外園林餐飲區、童樂公園及寵物公園等。 「 YOHO MIX 元點」面積達 11 萬呎 提供逾 70 間商舖 新地代理租務部副總經理(推廣)陳潔儀表示，位於住宅項目「The YOHO Hub」的基座商場「YOHO MIX元點」預期今年次季開幕，可由港鐵元朗站C出口直達商場，以全天候冷氣天橋連接，團隊更特別將天橋數碼互動化並命名為「YOHO光影長廊」，並以多個充滿趣味的動畫引領顧客進入全新購物空間。 「YOHO MIX元點」是以新生代為目標客群，商場面積達11萬方呎，逾70間主打特色餐飲、潮流服裝店商鋪。場內更設有逾萬呎的「戶外廣場(Mix Hall)」，廣埸將定期舉辦各種音樂會和展覽，並且開放予年輕人進行Busking或展覽交流。「YOHO MIX」致力成為一個聚集年輕人的文創聖地，提供與音樂、藝術和創意深度互動的機會，打造成北部都會圈內的文青聚腳點。此外，商場內更多主題設施陸續登場，白鷺花園將於今年5月以全新面貌與大眾見面，而戶外遊樂場「棒棒糖公園」亦將於今年次季開幕。

她稱，「YOHO MIX元點」重視室內及戶外體驗融合，團隊精心將「戶外廣場(Mix Hall)」內的有蓋空間打造成一個「互動舞台」，利用電腦生成技術為表演者帶來更個性化的演出體驗。區域內的燈效將隨著音樂的節拍變化而切換，互動性的設計不僅提升表演的視覺效果，亦豐富觀眾的觀賞樂趣。同時，區域內置鏡頭捕捉表演者的律動，將相應效果轉化成數碼影像並即時顯示在8個LED屏幕上，觀眾亦可透過LED屏幕上的影像，更直觀感受表演者的熱情及投入表演當中。「YOHO MIX元點」創新地以電腦生成技術，將音樂影像藝術引入全新面貌，為時下年輕人提供一個充滿活力和創意的社交聚腳點，激發他們的靈感和創造力。團隊相信「YOHO MIX元點」將成為年輕一代追尋藝術和音樂體驗的首選之地，配合年輕人創意市集、音樂會新晉藝術家展覽及數碼互動裝置等，致力打造成北部都會區的藝文活動廊帶，迎合年輕一群的消閒生活互動體驗。

陳潔儀指，「白鷺花園」佔地逾3,000方呎，定期設置不同主題的佈置，讓顧客每次造訪時都能享有全新的體驗。而將於今年5月登場的全新形象，是以玻璃花為主要擺設，環保之餘更顯高貴與浪漫，配以日照或燈飾產生不同變化，日夜景色帶出不同氛圍。配合花園旁邊餐飲區，於任何時候都能盡情享受最CHILL的餐飲體驗。白鷺花園結合自然美景與藝術，為社區提供獨特而愜意的好去處。

YOHO MALL 引進更多元萌寵活動 YOHO MALL一直致力引進更多元的萌寵活動，了解到飼主客群日益增長，上年登場的「DOT Park寵物公園」亦將於復活假期前擴充，於YOHO MALL I地下露天廣場打造「CHILL萌營地」，場內精心布置酷似露營場地，主子們更能盡情享用遊戲設施，如迷你賽道、巨大化貓爪波波球、攀爬架等，讓各式各樣的寵物都能夠放電和玩耍。場地內設有舒適的座位和寵物專用的休息區，供主人們和寵物放鬆休息，好好共渡至CHILL時光。除此之外，YOHO MALL即將於5月份舉辦首屆「萌寵運動會」(Petlympics)，一系列賽前訓練設施及工作坊陸續會於復活節假期登場。

新地表示，元朗YOHO大型項目一直銳意創造嶄新的生活概念，為一群心境年青、享受生活、關懷家庭、熱愛大自然以及一眾愛寵之友的“YOHO人”締造生活社區聚腳點，並進一步帶動社區連結，更提倡回歸自然及地區文創特色，拼發新生代的創意基地，凝聚YOHO快樂社區。此外，為進一步增添樂趣和互動性，商場在復活節期間特別推出豐富多彩的寵物友善相關活動和優惠，提供全面的軟硬件，打造最完備的寵物友善商場，為萌寵與主人們帶來與眾不同的體驗。

YOHO都會圈致力於創造一個綜合的購物和娛樂體驗，讓顧客可以在城市和自然之間輕鬆切換步調。商場提供各種戶外設施和共享空間，以滿足一家大小朋友和愛寵們尋求娛樂和創造難忘體驗；相信「YOHO MIX元點」開幕後將會為整個社區帶來不少活力和生氣。