朗譽突加推新價單 折實價439萬起 周二開賣128伙｜油塘新盤

樓市焦點落在一手市場，發展商積極推貨應市。保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘「朗譽」最新加推3號價單，涉及100伙，實用面積介乎246至730方呎，戶型涵蓋開放式至三房。 今批單位價單定價由516.65萬至1,742.85萬元，呎價介乎20,564元至25,752元。扣除最高15%折扣後，單位折實售價由439.15萬至1,481.42萬元，折實呎價介乎約17,479元至約21,889元；折實平均呎價約19,703元，較去年5月推出的2號價單折實平均呎價約18,986元，高約3.8%。最低售價單位為2座6樓F室，實用面積246方呎，開放式間隔，折實售價439.15萬元，折實呎價約17,852元。