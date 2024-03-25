氣氛升溫｜本月成交創一手新例後高 SEASONS PLACE 周三晒冷賣282伙

樓市撤辣後，一手市場急升溫。由會德豐地產及港鐵(066)合作將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」上周六首輪銷售即日沽清368伙，發展商乘勢加推兼「晒冷」於周三次輪開賣282伙。據統計，本月迄今新盤成交已逾3,500宗，創2013年4月《一手住宅物業銷售條例》實施以來單月成交量新高。

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠稱，項目將於周三次輪推售282伙，即悉數盡推全盤單位，折實價452.3萬至1,260.8萬元，折實呎價14,047至19,379元，折實平均呎價15,357元。入場單位為3B座9樓E室，一房(開放式廚房)間隔，實用面積322方呎，折實售價及呎價為452.3萬元及14,047元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，新加推4號價單共244伙，扣除最高12%折扣，折實平均呎價15,412元，定價根據座向及景觀而定，價錢輕微調升約1%。

黃光耀補充，項目首輪銷售A1組中，有2組大手客各買入6伙，其中1組買入5伙兩房(開放式廚房)及1伙三房一套單位，涉資4,788萬元；另1組買入5伙兩房(開放式廚房)及1伙一房，涉資3,899萬元。他透露，集團旗下項目於撤辣後連錄成交，不足1個月已售出568伙，套現近60億元。

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利奧坊．首隅周四推售20伙

另一全新盤恒基地產(012)大角咀「利奧坊．首隅」上周五首輪銷售，迄今沽出37伙。發展商昨加推3號價單共25伙，扣除最高8%折扣，折實價532.86萬至707.2萬元，折實呎價17,024至21,331元。