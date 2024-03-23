沙田第一城交投旺 三房加價不成終減6%沽 原業主仍帳賺456萬｜藍籌屋苑

伍錦基指，沙田第一城5期28座高層C室，實用面積約688平方呎，三房間隔，坐向東北，外望河景。原業主於去年9月以約865萬元放售單位，其後將叫價上調至950萬元，加幅達85萬元或近一成，可惜無人問津。結果降價2次至880萬元獲洽購，最後以808萬元沽出，呎價約11,744元，單位放盤半年累減57萬元或約6.6%。

樓市撤辣後，二手交投轉旺，藍籌屋苑沙田第一城亦連錄成交。中原地產沙田分行副區域營業經理伍錦基表示，屋苑本月暫錄42宗二手買賣，成交平均呎價約13,440元。最新有三房單位先加價，惟不果後反減價逾6%賣出，原業主持貨約17年，現轉手帳面仍大賺456萬元離場。

據了解，原業主於2007年以約352萬元購入單位，持貨約17年，現轉售帳面獲利456萬元，物業期內升值近1.3倍。參考對上同類型成交為屋苑27座低層C室，實用面積同約688方呎，於今年1月以650萬元售出，呎價約9,448元。

長情業主劈 110 萬賣兩房

另外，中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文稱，沙田第一城43座高層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔。去年5月開價約560萬元，日前議價後以450萬元易手，累減110萬元或約19.6%，呎價約15,845元。

據了解，新買家為用家，見單位價錢合理，即把握機會入市單位自住。原業主早於1985年僅以22.8萬元購入單位，持貨約39年，現轉手帳面大賺約427.2萬元，物業期內升值約18.7倍。