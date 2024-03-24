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地產
2024-03-24 19:50:00

澄天推新優惠後連沽6伙 外區客493萬買一房自用｜新盤成交

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澄天推新優惠後連沽6伙 外區客493萬買一房自用｜新盤成交

「澄天」開售迄今沽出68伙，合共套現逾4.3億元。

英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」於上周更新價單擴展折扣優惠後，成功刺激買家認購意欲。繼上周五(22)連沽3伙後，周末期間繼續錄得成交，在新優惠下共錄得6宗成交，合共套現逾3,800萬元。

發展商指，項目於昨日(23)售出3伙，分別為1112F室，以及16E室，實用面積介乎286400方呎，成交金額介乎492.76萬至685.5萬元，成交呎價由16,886元至17,229元。

據了解，當中有外區買家因項目座落港島市區，且看好南區商業發展優勢，交通網絡四通八達，未來規劃更趨成熟，故斥資492.76萬購入16E室一房單位作自住之用，實用面積286方呎，呎價約17,229元。另一成交單位11F室，據悉獲新香港人買家垂青，實用面積40平方呎，成交價685.5萬元，呎價約17,138元。

發展商表示，項目開售迄今沽出68伙，合共套現逾4.3億元。「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日。示範單位設於灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心2樓，周一至周日上午11時至晚上8時開放，設兩個無改動示範單位供準買家參觀查詢。

即睇香港仔澄天最新資訊 (House730)

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