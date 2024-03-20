熱門搜尋:
復活節2024 莫斯科恐襲 中年好聲音2 COLLAR演唱會2024 華富邨重建 LOONG 9 SEASONS PLACE 23條立法 泰峯 大光麵 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-03-20 21:49:20

澐璟單日售出7伙 大手客豪擲1.745億連購2伙四房大宅｜新盤成交

分享：
澐璟單日售出7伙 大手客豪擲1.745億連購2伙四房大宅｜新盤成交

「澐璟」3月迄今錄36宗成交，總成交金額逾14.5億元。(資料圖片)

啟德新盤銷情持續，華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區「澐璟」單日錄得7宗成交，合共涉資約4.06億元。

7宗成交包括位於項目12座「樓王」最前臨維港的煙花海景單位，其中一組買家連購2伙，分別為16A室及B室。16A室實用面積2,088方呎，屬四房三套連私人電梯大堂間隔，成交價9,703.3萬元，呎價近46,472元；而16B室為四房兩套連私人電梯大堂開則，以7,750.12萬元成交，呎價逾41,444元。另一「樓王」單位227B室，實用面積1,870方呎，以8,415萬元售出，呎價45,000元。

此外，位於830A室亦以5,986.38萬元成交，呎價近39,307元，實用面積1,523方呎，屬三房一套連私人電梯大堂間隔，享維多利亞港開揚景致。其餘3個成交單位則屬三房一套連儲物房間隔，同享維多利亞港開揚景致，包括512A室，實用面積902方呎，以2,969.78萬元成交，呎價逾 32,924元；而528A室，實用面積903方呎，成交價2,872萬元，呎價31,805元；另629C室，實用面積903方呎，以2,952.81萬元成交，呎價32,700元。

發展商指，「澐璟」3月迄今錄36宗成交，總成交金額逾14.5億元；項目開售迄今累沽139伙，套現逾66.7億元。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受