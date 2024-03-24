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地產
2024-03-24 21:28:52

澐璟首公布價單涉120伙兩房 折實價1235萬起｜啟德新盤

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澐璟首公布價單涉120伙兩房 折實價1235萬起｜啟德新盤

「澐璟」最新上載首張價單，涉及120伙，全屬兩房間隔。

新盤市場爆發搶客戰，最新加入戰團有華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區「澐璟」最新上載首張價單，涉及120伙，全屬兩房間隔。

今批120伙分布於第3A3B5座，當中21伙為兩房單位，99伙為兩房連儲物房開則，樓層介乎1033樓，全數享維港海景。提供兩種付款計劃，包括「建築期付款計劃」及「180天現金付款計劃」，買家最高可享10%的折扣優惠，單位折實售價由1,235.22萬至1,866.8萬元，折實呎價介乎23,129元至30,110元，折實平均呎價約25,914元。

最低售價單位為第3B10B室，兩房(配開放式廚房)間隔，實用面積526方呎，折實售價1,235.22萬元，折實呎價約23,483元。最低呎價單位為3A10A室，實用面積577方呎，兩房連儲物房(開放式廚房)間隔，折實售價1,334.538萬元，折實呎價約23,129元。發展商指，項目銷售安排有機會於月內上載。

澐璟首公布價單涉120伙兩房 折實價1235萬起｜啟德新盤

「澐璟」3月迄今累錄45宗成交，總成交金額逾18.8億元。(資料圖片)

兩日沽4伙套現逾2.22

此外，項目於上周五及周六(2223)兩日共錄得4宗成交，共套現逾2.22億元。上周五沽出25A室，實用面積同為902方呎，三房一套連儲物房間隔，可享開揚維港海景。當中包括518A室，以2,678.94萬元售出，呎價29,700元；另一成交單位為511A室，成交價2,588.74萬元，呎價28,700元。

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另於昨日再錄2宗成交，當中包括位於項目1座「樓王」最前臨維港的煙花海景戶，單位為122A室，實用面積2,088方呎，屬四房三套連私人電梯大堂間隔，以1.2億元成交，呎價近57,653元。另一成交單位為822A室，實用面積1,523方呎，屬三房一套連私人電梯大堂間隔，享維多利亞港開揚景致，以4,980.21萬元售出，呎價約32,700元。

發展商表示，「澐璟」3月迄今累錄45宗成交，總成交金額逾18.8億元；項目開售迄今累沽148伙，套現逾71億元。

即睇啟德新盤澐璟最新資訊 (House730)

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