競爭激烈｜SEASONS PLACE收逾萬票膺票王 搶客戰升級 6新盤齊開賣

樓市撤辣後，一手氣氛升溫，發展商積極推售新盤，掀起新一浪搶客戰。據統計，最少有6個新盤於今明兩日開售，涉及逾800伙。當中推售伙數最多為會德豐地產及港鐵(066)合作的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」，明日首輪發售368伙。截至昨晚7時，已錄1.05萬票，超額逾27倍，膺今年新盤票王寶座。 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目作為龍年頭炮大型鐵路上蓋新盤，備受市場熱烈追捧，周末過後外區客入票數字急增，外區客與本區客比例由6比4升至5比5。他透露，大手客數字亦見增加，欲購入6伙的客人由20組升至約50組，其中本地客及內地客各佔一半。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝昨親臨該盤展覽廳，預祝項目紅盤大賣。 翻查資料，上次收票過萬新盤為長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」，去年8月盡推全盤626伙，共錄逾3.8萬票，成為本港歷來新盤票王。

利奧坊．首隅收750票 泰峯次輪超額逾49倍 恒基地產(012)大角咀「利奧坊」第5期「利奧坊．首隅」率先今日展開首輪銷售，涉及68伙。恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹稱，項目截收約750票，超額10倍。中原地產為配合該盤銷售推出置業賀禮，即日起至本月31日經該行購入項目一手住宅單位的首15名買家，可獲贈約3,000元「智能家電禮券」，優惠總值約4.5萬元。 王新興集團發展九龍灣新盤「泰峯」亦於今日次輪銷售共182伙，集團董事總經理王惠貞指，項目截收6,700票，以價單推售132伙計，超額逾49倍；另有50伙同日招標發售。另外，新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」2A期及佳寧娜地產及宏達控股合作深水埗「佳悅」於周五分別推售186伙及44伙；嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵合作黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」則於周六以價單及招標形式推售7伙及3伙。

