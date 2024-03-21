維港滙撤辣後累沽85伙套現逾16.7億 輕奢遊艇風三房示位亮相(多圖)｜長沙灣新盤

信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙」撤辣至今累積錄得85宗成交，套現逾16.7億元。其中成交價及呎價最高單位為「維港滙II」第1座16樓A室，實用面積1,536方呎，四房間隔，成交價5,270萬元，呎價約34,310元。項目至今累售1,162伙，吸金逾195.5億元。

「維港滙III」今日(21日)開放1個連傢私示範單位，為第1A座15樓B室，實用面積1,001方呎，三房連套房及多功能房連洗手間間隔。單位以輕奢遊艇風為設計概念，大量採用弧形線條的傢私，並利用金屬及銅等材質配搭木材，映襯窗外開揚海景與和煦日光，營造遊艇上的度假氣氛。