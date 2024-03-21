美國議息｜中原按揭：料美息今年減0.75% 年內港按息回落至低於4%水平

美國聯儲局凌晨宣布2024年第2次議息會議結果，公開市場委員會成員一致通過維持聯邦基金利率介乎5.25厘至5.5厘不變，符合市場預期，是連續5次會議按兵不動。中原按揭董事總經理王美鳳指出，從美國議息聲明已釋出今年減息訊號，料接近今年中將啟動減息，按照聯儲局官員預期美息今年減幅將達0.75厘。現時港元拆息仍高於按息的情況下，料現有按息主要為4.125%，將橫行一段時間，預期下半年港元拆息將可逐步回落，有利改善銀行資金成本，年內本港按息料可回落至4%之下水平。

港息方面，王美鳳指出，美息維持不變符預期，相信銀行將維持最優惠利率(P)不變，市場新造按息維持主要為4.125%水平。儘管美國今年內將掉頭減息，本港最優惠利率P及按息，仍較大機會先橫行一段時間，未必可即時跟隨美息掉頭回落，故此現時按息主要為4.125%將會橫行一段時間，原因是之一是剛過去加息周期，本港最優惠利率P加幅大幅落後於美息，港P加息幅度少於美息達4.375厘；當美國減息，以港P現時水平未必有即時跟隨下調需要。其次是現時反映銀行資金成本的港元拆息(3月20日之1個月拆息：4.6%)，仍高於實際按息(現主要為4.125%)，資金成本仍高情況下，按息暫未有即時跟隨美息回落的條件。她預期，當今年美息回落，港元拆息料亦可逐步下跌，當港元拆息回落一定幅度，銀行將有機會因應資金成本及業務取態，考慮減P或下調樓按息率，屆時本港按息將可回落，預期本港按息在今年內回落至4%之下水平。