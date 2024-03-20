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地產
2024-03-20 13:22:25

親海駅周內沽2伙 三房1142.3萬重售｜新盤成交

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親海駅周內沽2伙 三房1142.3萬重售｜新盤成交

項目現僅餘最後一伙三房標準分層戶待沽。(資料圖片)

長江實業集團(1113)油塘「親海駅」周內連沽2伙三房，包括上周五15)沽出第11A室，實用面積736方呎，成交價1,237.4萬元，呎價約16,813元，周二(19)再沽出1伙重售單位，為第2B33E室，實用面積707方呎，以1,142.3萬元售出，呎價約16,157元。項目現僅餘最後一伙三房標準分層戶待沽。

另外，項目亦餘最後1伙開放式標準分層戶待售，單位為 2A33K室，屬重售單位，實用面積210方呎，單位向內園方向，可享開揚市景。發展商將該單位售價上調約2%，扣除最高18%售價折扣後，折實呎價約15,943元，折實售價334.8萬元。

最後2伙連天台特色戶招標發售

至於「親海駅」最後2伙連天台特色戶以招標形式發售，買家可享優先車位認購權，以及享成交金額90%的第一按揭，首期需10%3年定息優惠，首年定息1%；第二年2%；第三年3%，買家亦可享有車位認購權。

「親海駅」合共提供886伙，分兩期發展，第1期涉及1座共228伙，單位實用面積介乎273至736方呎，預計關鍵日期為2025年7月15日；而第2期設3座共658伙，單位實用面積介乎210至723方呎，預計關鍵日期為2025年10月15日。

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