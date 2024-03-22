連方II提供378伙 面積由176至611呎 主打一房、兩房｜新盤樓書

由萬科香港發展的長沙灣新盤「連方II」突擊上載售樓說明書，屬單幢式住宅，樓高25層，住宅樓層佔21層，涉及378伙，單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎176至611方呎，項目預計關鍵日期為2025年1月底。

據樓書顯示，項目6至12樓、15至23樓及25樓至27樓為標準單位，每層設有18伙，以及4部升降機。標準單位戶型分布方面，項目以一房及兩房為主，其中兩房最多涉134伙，佔總數約35%，實用面積介乎348至421方呎，含兩房及兩房連儲物間間隔；一房涉114伙，佔約30%，實用面積介乎280至286方呎。