連方II提供378伙 面積由176至611呎 主打一房、兩房｜新盤樓書

由萬科香港發展的長沙灣新盤「連方II」突擊上載售樓說明書，屬單幢式住宅，樓高25層，住宅樓層佔21層，涉及378伙，單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎176至611方呎，項目預計關鍵日期為2025年1月底。
據樓書顯示，項目6至12樓、15至23樓及25樓至27樓為標準單位，每層設有18伙，以及4部升降機。標準單位戶型分布方面，項目以一房及兩房為主，其中兩房最多涉134伙，佔總數約35%，實用面積介乎348至421方呎，含兩房及兩房連儲物間間隔；一房涉114伙，佔約30%，實用面積介乎280至286方呎。
至於開放式涉59伙，佔約16%，實用面積介乎213至267方呎；三房涉38伙，佔約10%，實用面積介乎538至611方呎。另有33伙特色戶，佔約9%，實用面積介乎176至611方呎，連平台面積由65至123方呎，連天台面積由76至528方呎，不過單位未有內置樓梯通往天台，即住戶須通過大廈消防樓梯前往。
全盤面積最細單位為5樓S7室，屬開放式間隔，實用面積176方呎，連65呎平台。面積最大單位則為6至28樓N8室，實用面積611方呎，屬三房間隔，當中28樓N8室連528方呎天台。
另外，該項目未設置停車位，2樓設有室外游泳池，3樓設有康樂設施，發展商向政府申請並已獲准興建一條有蓋行人天橋，連接「連方I」及同系列項目的會所層。