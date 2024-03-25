雨後推新價單增限時折扣 周四推售58伙 入場價390.97萬｜元朗新盤

星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」昨日(24日)突擊公布6號價單，涉及51伙，項目同步上載最新銷售安排，落實於周四(28日)推售共58伙，其中57伙以價單形式發售，折實平均呎價約13,955元，餘下1伙為26樓頂層連平台及天台特色戶，採取招標形式發售。以價單推售單位的實用面積介乎294至717方呎，折實售價由390.97萬至1,025.95萬元，呎價由12,799元至15,719元。
星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，項目現推出「雨後彩蛋」限時折扣，連同「45天成交計劃」的6.5%折扣優惠，買家可享高達18.5%至20.5%折扣優惠。
開售至今累沽223伙
星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山指，「雨後」新價單涵蓋項目大部分頂層連天台與平台特色戶，屬原價加推。本周四發售的兩房連平台特色戶3樓F室，坐擁內園泳池景，實用面積437方呎，連107平方呎平台，折實價為592.99萬元，呎價約13,570。項目是次更新亦取消「陽光安心」樓價保障，因市場利淡因素已大量消除，加上美國聯儲局再向市場發出降息預期，相信樓市將會很快會重拾上升步伐，故取消保障。
據悉，「雨後」減辣後迅沽35伙，套現逾2億元，項目迄今累計沽出223伙，套現逾13億元。
「雨後」位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。