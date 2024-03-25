雨後推新價單增限時折扣 周四推售58伙 入場價390.97萬｜元朗新盤

星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」昨日(24日)突擊公布6號價單，涉及51伙，項目同步上載最新銷售安排，落實於周四(28日)推售共58伙，其中57伙以價單形式發售，折實平均呎價約13,955元，餘下1伙為26樓頂層連平台及天台特色戶，採取招標形式發售。以價單推售單位的實用面積介乎294至717方呎，折實售價由390.97萬至1,025.95萬元，呎價由12,799元至15,719元。

星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，項目現推出「雨後彩蛋」限時折扣，連同「45天成交計劃」的6.5%折扣優惠，買家可享高達18.5%至20.5%折扣優惠。