黃竹坑南匯廣場全層放售 面積逾1.1萬呎｜商廈市況

世邦魏理仕獲業主委託為獨家代理，出售位於黃竹坑業興街11號南匯廣場A座10樓全層。全層面積約11,438方呎或半層面積約6,100方呎，物業目前部分由業主自用及部分單位由3名租戶承租，物業將以現狀連現有租約出售，業主自用部分可交吉出售或售後租回。據業主指示，物業亦可全層或半層出售。
物業橫跨南匯廣場A座10樓全層，享綠悠山景，層高約3.5米，樓層承重約7.5 kPa，可通過3部載客電梯及1部載貨電梯到達，大廈更設有充足的停車位及天台泳池。南匯廣場低層近期成交呎價介乎每方呎5,800元至6,500元，而對上大額成交為26樓12至28室連車位，呎價約11,500元。
世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰表示，南匯廣場是跨國公司、中小型企業及家族辦公室設立總部的熱門地點。業主現誠意出售物業，雖沒有指明公開意向價，但建議有興趣的買家可參考南匯廣場近期成交進行出價。
由南匯廣場出發步行5分鐘即可抵達黃竹坑港鐵站及約510,000方呎全新落成的南區最大商場「THE SOUTHSIDE」。地理位置屬香港核心商業區的延伸，距離金鐘港鐵站僅兩站之遙，即可直達香港各區。黃竹坑是一個罕見的集商業、文化、生活、藝術、教育及奢華生活於一體的區域。香港政府近年致力於推動黃竹坑一帶的發展，於2021年成立了躍動港島南辦事處，提升了黃竹坑的交通網絡及實施城市優化的工作。