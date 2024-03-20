黃竹坑南匯廣場全層放售 面積逾1.1萬呎｜商廈市況

物業將以現狀連現有租約出售，業主自用部分可交吉出售或售後租回。據業主指示，物業亦可全層或半層出售。(世邦魏理仕提供)

世邦魏理仕獲業主委託為獨家代理，出售位於黃竹坑業興街11號南匯廣場A座10樓全層。全層面積約11,438方呎或半層面積約6,100方呎，物業目前部分由業主自用及部分單位由3名租戶承租，物業將以現狀連現有租約出售，業主自用部分可交吉出售或售後租回。據業主指示，物業亦可全層或半層出售。

物業橫跨南匯廣場A座10樓全層，享綠悠山景，層高約3.5米，樓層承重約7.5 kPa，可通過3部載客電梯及1部載貨電梯到達，大廈更設有充足的停車位及天台泳池。南匯廣場低層近期成交呎價介乎每方呎5,800元至6,500元，而對上大額成交為26樓12至28室連車位，呎價約11,500元。