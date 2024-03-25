嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期揚海，最新錄首宗二手成交，惟屬蝕讓個案。據市場消息指，揚海1A座高層C室，實用面積524方呎，屬兩房間隔，外望海景，早前以1,920萬元放盤，新近以1,700萬元沽出，減價220萬元或11%，平均實用呎價32,443元。據悉，單位為原業主為投資者，於2021年以約1,872萬元一手購入單位，持貨約3年，現帳面蝕讓172萬元或貶值約9%；如計及使費，料實際虧損約260萬元離場，蝕幅約14%。
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黃竹坑揚海第一滴血！海景兩房3年實蝕260萬｜入伙盤成交
嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期揚海，最新錄首宗二手成交，惟屬蝕讓個案。據市場消息指，揚海1A座高層C室，實用面積524方呎，屬兩房間隔，外望海景，早前以1,920萬元放盤，新近以1,700萬元沽出，減價220萬元或11%，平均實用呎價32,443元。據悉，單位為原業主為投資者，於2021年以約1,872萬元一手購入單位，持貨約3年，現帳面蝕讓172萬元或貶值約9%；如計及使費，料實際虧損約260萬元離場，蝕幅約14%。