1月私宅落成量3595伙 創2年新高 動工量按月少逾八成｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，年初暫未有大型項目動工，私宅動工量按月回落，根據屋宇署最新發表的最新數據，今年1月份全港共有2個私人住宅項目，合共357伙動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），較去年12月的2,987伙按月減少88%，不過已是過去五年的首月同期新高；當中1月份動工項目包括柴灣常安街99號(258伙)及中環己連拿利3至6號(99伙)。

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，今年1月份全港共有7個項目，合共3,595個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較去年12月份的43伙大增逾82倍，創24個單月新高；亦較去年1月份同期的3,178伙增加13%，並為23年來同期次高。