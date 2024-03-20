Blue Coast提供642伙 面積452呎起 三房佔逾七成｜新盤樓書

「Blue Coast」共提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積介乎452至1,267方呎。

市場焦點全新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」周三(20日)正式上載售樓說明書，共提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。

據樓書顯示，「Blue Coast」由兩座住宅大樓組成，細分A、B兩翼。第1座標準樓層每層設8伙，及4部升降機；第2座標準樓層每層設13至14伙，及6部升降機。

戶型分布方面，項目逾八成為三房或以上大單位。當中主打三房單位，合共提供474伙，佔全盤約74%，實用面積介乎728至1,006方呎；四房提供58伙，佔全盤約9%，實用面積介乎1,226至1,267方呎，全數四房位處1A座；兩房涉110伙，佔全盤約17%，實用面積介乎452至538方呎。