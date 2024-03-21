Blue Coast會所命名「BIOPHILIA REALM」連園林共佔地9萬呎｜黃竹坑新盤

由長江實業集團(1113)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」昨日(20日)上載售樓說明書，長實營業部首席經理郭子威表示，項目銷售進入直路，將於下周開放示範單位予傳媒參觀。

郭子威稱，項目於上周起於內地展開宣傳，先集中於華南地區，期望吸引考慮移居香港的專才客群。他透露，初步市場反應理想，當中來自深圳及廣州的查詢各佔約300個及150個。

郭子威：料減息可推動樓價年內升 4.5% 至 7.5%

美國聯儲局最新公布維持利率不變，市場預期今年內會減息3次共0.75厘。郭子威認為，減息會將定存資金釋放，轉投其他投資產品，有利房地產市場，估計可推動樓價年內升約4.5%至7.5%。