ONE STANLEY計劃月內招標發售 首推3500呎以下獨立屋及四房或以上特色戶｜赤柱豪宅

豪宅市場迎來新盤積極部署推售，建灝地產旗下赤柱黃麻角道128號「ONE STANLEY」近月已獲批入伙紙及滿意紙，集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目計劃月內以招標形式推售，亦將保留部分單位作長線投資。 鄭智荣續指，首階段將主力推實用面積3,500方呎以下獨立屋及實用面積逾1,800方呎至逾2,500方呎四房或以上低密度特色住宅單位，包括花園複式戶、天台複式戶及天台平層戶等。項目將於短期內開放現樓並接受意向人士預約參觀。

料今年上半年樓市由豪宅主導 鄭智荣稱，本港超豪宅後市表現強韌，近半年市場上連錄多宗大額豪宅成交個案，反映香港豪宅罕有且具投資潛力，在政府全面撤辣以及金管局放寬按揭措施後，於市場積存多時的購買力亦瞬即釋放，帶動整體物業交投升溫，當中港島豪宅全新項目更備受青睞，樓市全面撤辣後，新盤市場續現大額成交個案，預料今年上半年樓市將由豪宅主導。