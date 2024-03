特別引入會德豐首創全方位兒童發展概念SPARK

「SEASONS PLACE」特別引入會德豐首創的全方位兒童發展概念SPARK,更邀請香港兒童探索博物館(CDM)為會所兒童區域的設計擔任顧問,並且為活動內容提供諮詢。項目融會SPARK四大發展概念,包括「Spark Your Possibilities」、「Spark Your Imagination」、「Spark Your Play」和「Spark with Nature」,精心打造兒童遊玩設施「SPARK童遊世界」,讓小住戶可以在生活中體驗「兒童主導遊玩」,啟發兒童的可能性、想像力、身體能力及學習與大自然相處的完善發展。

Spark Your Possibilities:「Explore戶外探索天地」的「積木世界」可讓孩子與朋友一同發揮想像力,建立小小基地

Spark Your Imagination:「Studio 美術天地」適合舉辦藝術工作坊,培養孩子自我表達能力;而「奇趣感觀牆」設有互動遊戲板,訓練感官思維

Spark Your Play:在「Adventure 室內童遊區」的攀爬陣及滑梯暢玩捉迷藏;巨大「室外攀爬滑梯」與「小小山丘」、「竹林韆鞦」環環相扣,於特別設計的遊戲設備上進行大肌肉鍛練,讓兒童盡情展現活力

Spark with Nature:四季更替的環境,是孩子的自然知識寶庫,「Seasons Garden」遍植多元化的植物,「Herb Garden 種植園」讓孩子與家長經營小小園地,體驗都市難求的綠色耕種,享受親子時光

另外,「SEASONS PLACE」重視孩子的健康,於「SPARK童遊世界」特別配備與兒童身高相約的可愛洗手盆及鞋櫃;而「Adventure室內童遊區」洗手間內更度身訂造親子洗手盆及坐廁,設計趣緻繽紛之餘,幫助兒童在生活中建立良好衛生習慣。