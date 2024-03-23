SEASONS PLACE開賣｜會德豐梁志堅：買家反應熱烈　之後單位續以市價推售

撤辣後首個港鐵上蓋盤、由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」今日(23日)首賣368伙，會德豐地產主席梁志堅亦現身售樓處，他表示，項目首輪買家反應熱烈，之後單位將繼續以市價推售，而集團不會囤貨，會陸續推售其他項目應市，並相信樓市會慢慢復甦。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，項目開售2小時內已沽120伙，合共套現逾9.2億元，佔A組可供選購單位近九成，大手客組別中內地客佔約兩成；當中45伙兩房梗廚及35伙三房單位已沽清。黃光耀透露，有2組大手客各買入6伙，其中1組購入5伙兩房開放式廚房及1伙三房套單位，涉資4,788萬元；另1組則買5伙兩房開放式廚房及1伙一房單位，涉資3,899萬元。此外，另有2組大手客各買入4伙，其中1組買2伙一房、1伙三房套及1伙兩房梗廚，涉資2,756萬元。

SEASONS PLACE首輪銷售中的45伙兩房梗廚及35伙三房單位經已在A組時段沽清。(林俊源攝)

「SEASONS PLACE」首輪發售單位涵蓋115伙一房，218伙兩房，以及35伙三房，實用面積介乎323至665方呎。扣除最高12%折扣，單位折實售價由447.2萬至1,081.7萬元，折實呎價由13,576元至16,257元，折實平均呎價約14,604元。

「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。