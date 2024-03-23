SEASONS PLACE開賣｜莊小姐：斥逾700萬購兩房投資 稱撤辣可慳好多稅｜買家心聲

撤辣後首個港鐵上蓋盤、由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」今日(23日)展開首輪銷售共368伙，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目開售2小時內已速沽120伙，合共套現逾9.2億元。

2組大手客掃6伙 分別涉資4788萬及3899萬

當中A1組共錄17組大手客，共售出52伙，共套現逾3.48億元；其中有2組大手客各買入6伙，分別涉資4,788萬元及3,899萬元。另有2組大手客各買入4伙，分別涉資2,756萬元及1,952萬元。

黃光耀指，B組時段正在揀樓，現場人頭湧湧，預料銷情將持續熾熱，對今日首輪銷情充滿信心，有望短期加推新一批單位及下一張銷售安排應市。

買家莊小姐表示，是次斥逾700萬元購入1伙兩房單位作投資之用。她透露，之前有入票認購九龍灣新盤，但見「SEASONS PLACE」擁近地鐵站的交通優勢，亦滿意周邊設施配套及區內環境而決定入市。她認為，撤辣可以「慳好多稅」，認為在港置業需求大，之後會繼續考慮買樓收租。