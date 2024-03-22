SEASONS PLACE首輪截收11536票 超額逾30倍 膺今年新盤票王

會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」將於周六(23日)首輪發售368伙，市場反應熾熱，截收11,536票，超額認購逾30倍，榮登「今年新盤票王」。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「SEASONS PLACE」作為龍年頭炮大型鐵路上蓋新盤，備受熱烈追捧。項目將於明天首輪銷售368伙，屬今年首輪推售最多單位的新盤，勢將成為市場焦點。
項目首輪發售單位涵蓋115伙一房，218伙兩房，以及35伙三房，實用面積介乎323至665方呎。扣除最高12%折扣，單位折實售價由447.2萬至1,081.7萬元，折實呎價由13,576元至16,257元，折實平均呎價約14,604元。以折實價計算，約有115伙低於500萬元，有301伙低於700萬元，有345伙低於1,000萬元。
入場單位為第3A座9樓F室，一房(開放式廚房)戶型，實用面積323方呎，折實售價447.2萬元，折實呎價13,845元。最低呎價單位為第3A座9樓C室，兩房(開放式廚房)戶型，實用面積453方呎，折實呎價13,576元，折實售價615萬元。
「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。