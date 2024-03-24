熱門搜尋:
復活節2024 莫斯科恐襲 中年好聲音2 COLLAR演唱會2024 華富邨重建 LOONG 9 SEASONS PLACE 23條立法 泰峯 大光麵 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-03-24 17:19:44

SEASONS PLACE首輪沽清即加推 周三次輪晒冷賣282伙 折實價452萬入場｜將軍澳新盤

分享：
SEASONS PLACE首輪沽清即加推 周三次輪晒冷賣282伙 折實價452萬入場｜將軍澳新盤

黃光耀(左)表示，落實周三(27日)盡推SEASONS PLACE餘下282伙進行次輪銷售。(蘇文傑攝)

撤辣後首個港鐵上蓋全新盤、由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」昨日(23)首輪銷售共368伙，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，368伙即日極速沽清，屬今年首輪沽清兼售出最多單位的新盤，加上以首輪截收11,536票成為「今年新盤票王」，創雙料冠軍，氣勢如虹。有見向隅客眾多，昨晚即加推4號價單共244伙，並落實周三(27)盡推全盤餘下282伙進行次輪銷售。

新價單定價輕微調升約1%

4號價單包括119伙一房(開放式廚房)94伙兩房(開放式廚房)10伙三房一套、8伙連平台特色戶，以及13伙連天台特色戶，實用面積介乎282665方呎。扣除最高12%折扣，單位折實售價由452.3萬至1,260.8萬元，折實呎價介乎14,047元至19,379元，折實平均呎價15,412元。黃光耀指，新價單定價根據座向及景觀而定，並因應首輪好受歡迎，價錢輕微調升約1%。以定價計，今批單位預計可套現約16.86億元。

次輪銷售單位折實均呎15357

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠表示，「SEASONS PLACE」次輪銷售單位全部以價單形式推售，屆時將分A(大手客須認購16)B(須選購12)282伙包括135伙一房(開放式廚房)127伙兩房(開放式廚房)5伙兩房梗廚，以及15伙三房一套單位，實用面積介乎282665方呎。扣除最高12%折扣，單位折實售價由452.3萬至1,260.8萬元，折實呎價介乎14,047元至19,379元，折實平均呎價15,357元。最低售價及呎價單位同為第3B9E室，一房(開放式廚房)間隔，實用面積322方呎，折實售價452.3萬元，折實呎價14,047元。以定價計，次輪銷售單位預計可套現約19.71億元。

SEASONS PLACE首輪沽清即加推 周三次輪晒冷賣282伙 折實價452萬入場｜將軍澳新盤 SEASONS PLACE首輪沽清即加推 周三次輪晒冷賣282伙 折實價452萬入場｜將軍澳新盤 SEASONS PLACE首輪沽清即加推 周三次輪晒冷賣282伙 折實價452萬入場｜將軍澳新盤

會地撤辣後速沽568 吸金近60

黃光耀補充，項目首輪銷售A1組中，有2組大手客各買入6伙，其中1組買入5伙兩房(開放式廚房)1伙三房一套單位，涉資4,788萬元；另1組買入 5伙兩房(開放式廚房)1伙一房，涉資3,899萬元。另有2組大手客各買入4伙，當中1組買入2伙一房、1伙三房一套及1伙兩房(梗廚)，涉資2,756萬元；另1組買入4伙一房，涉資1,952萬元。至於首輪買家中，約60%為首置用家、約20%為投資者，餘下約20%為內地專才。買家地區分布，約60%為將軍澳及九龍東，約15%為港島區，約25%為新界區。

黃光耀稱，集團旗下項目於撤辣後連錄成交，連同「SEASONS PLACE」首輪售出368伙，不足1個月已售出568伙，套現近60億元。

SEASONS PLACE首輪沽清即加推 周三次輪晒冷賣282伙 折實價452萬入場｜將軍澳新盤

會德豐地產於撤辣後不足1個月已售出568伙，套現近60億元。

SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。

即睇日出康城SEASONS PLACE最新資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受