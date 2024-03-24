SEASONS PLACE首輪沽清即加推 周三次輪晒冷賣282伙 折實價452萬入場｜將軍澳新盤

撤辣後首個港鐵上蓋全新盤、由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」昨日(23日)首輪銷售共368伙，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，368伙即日極速沽清，屬今年首輪沽清兼售出最多單位的新盤，加上以首輪截收11,536票成為「今年新盤票王」，創雙料冠軍，氣勢如虹。有見向隅客眾多，昨晚即加推4號價單共244伙，並落實周三(27日)盡推全盤餘下282伙進行次輪銷售。

新價單定價輕微調升約 1%

4號價單包括119伙一房(開放式廚房)、94伙兩房(開放式廚房)、10伙三房一套、8伙連平台特色戶，以及13伙連天台特色戶，實用面積介乎282至665方呎。扣除最高12%折扣，單位折實售價由452.3萬至1,260.8萬元，折實呎價介乎14,047元至19,379元，折實平均呎價15,412元。黃光耀指，新價單定價根據座向及景觀而定，並因應首輪好受歡迎，價錢輕微調升約1%。以定價計，今批單位預計可套現約16.86億元。

次輪銷售單位折實均呎 15357 元

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠表示，「SEASONS PLACE」次輪銷售單位全部以價單形式推售，屆時將分A組(大手客須認購1至6伙)、B組(須選購1至2伙)。282伙包括135伙一房(開放式廚房)、127伙兩房(開放式廚房)、5伙兩房梗廚，以及15伙三房一套單位，實用面積介乎282至665方呎。扣除最高12%折扣，單位折實售價由452.3萬至1,260.8萬元，折實呎價介乎14,047元至19,379元，折實平均呎價15,357元。最低售價及呎價單位同為第3B座9樓E室，一房(開放式廚房)間隔，實用面積322方呎，折實售價452.3萬元，折實呎價14,047元。以定價計，次輪銷售單位預計可套現約19.71億元。