中年好聲音2｜伍仲衡撐楊千嬅任評判　周啟生︰係乜嘢偉大邏輯？

TVB綜藝《中年好聲音2》今個周日晚舉行決賽《中年好聲音2之登峯之戰》，並公布當晚除咗繼續有肥媽、張佳添、陳慧嫻、伍仲衡、周國豐之外，仲會加埋楊千嬅擔任嘉賓評審，而表演嘉賓更邀得台灣天后蔡琴演出。
冇常識先覺得做評判要唱歌好聽
7強人馬古淖文、安雅希、譚輝智、顏米羔、黃劍文、沈宗賢及陳俞霏將角逐《中年好聲音2》金、銀、銅獎，以及由觀眾網上投選嘅「觀眾最愛好聲音」。
網民對於搵楊千嬅擔任嘉賓評審議論紛紛，有人認為相比幾位唱家班評判，千嬅唱功有距離。但亦有網民發文力撐千嬅夠資格，而評審之一伍仲衡都出post表示支持，仲話「冇常識嘅人先會覺得做歌唱比賽評判一定要唱歌好聽」。
不過另一位音樂人、樂壇前輩級唱作歌手周啟生就有另一番睇法 －
早前批評陳蕾紅館個唱
「一個唔係作曲家，唔係編曲家，唔係音樂人，唔係綜藝科監製高層，同音樂並無其他關係，只係一個人人都認為唱歌唱得唔好嘅女歌手，擔任一個唱歌比賽嘅評判。
有人撐佢認為做呢個唱歌比賽評判，係唔需要唱歌唱得好，我想問呢個係乜嘢偉大精警邏輯？
係唔係孕育一個新香港去接受一啲完全冇水平嘅嘢？
#無恥嘅人永遠無恥
#衝出嚟維護無恥嘅人至尊無恥」
早前陳蕾舉行首個紅館個唱，唔少人都大讚豹哥演出有水準。而向來敢言嘅周啟生就出post指：「聽佢現場嘅表演，真係嚇咗我一跳，彈結他甩皮甩骨，唱歌近乎離晒譜咁走音」。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈