中年好聲音2｜古淖文撼低譚輝智奪得冠軍 黃劍文梗勁四網民戥唔抵

《中年好聲音2》今晚(24日)舉行決賽，經過慢歌、快歌及網民投票之後，成功晉身的三強分別為譚輝智、古淖文及顏米羔，三人的分數為171分、167分及166分，黃劍文與排第三的顏米羔僅爭2分，成為殿軍。 不少網民戥黃劍文再次輸比賽大為不值，認為他在各方面都表現很好及平均，又有網民認為譚輝智跳得騎呢仍有大批人支持，全因fans數量多，令他成功以首名晉級。因為譚輝智是大熱門並有大批fans，所以自然贏得「觀眾最愛好聲音」，大會安排去年得獎者龍婷頒獎給他。

千嬅讚古 淖文舞台上「做自己」 之後大會安排顏米羔以《開到荼蘼》獻唱，陳慧嫻大讚他唱到歌曲的味道。古淖文就以英文歌《Feeling Good》上陣，千嬅就表示很多謝他帶來精彩演出，大讚他在舞台上「做自己」，看到他很享受舞台。 譚輝智以《記憶綿》上陣，張佳添稱他今次揀歌並不是最好，發揮也不是最好。千嬅指《記憶棉》是難唱的歌曲，對方在高音部份表現一般。之後續問他為何會參加比賽，他稱爸爸一直鼓勵他唱歌，他坦言自己很愛唱歌，自覺要把握今次機會。千嬅表示他能走到今日是不容易，而他的故事給予很多中年人鼓勵，也令她很感動。伍仲衡反而插咀大讚古淖文，肥媽就指譚輝智揀錯歌。