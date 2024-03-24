中年好聲音2｜古淖文撼低譚輝智奪得冠軍 黃劍文梗勁四網民戥唔抵

《中年好聲音2》今晚(24日)舉行決賽，經過慢歌、快歌及網民投票之後，成功晉身的三強分別為譚輝智、古淖文及顏米羔，三人的分數為171分、167分及166分，黃劍文與排第三的顏米羔僅爭2分，成為殿軍。
不少網民戥黃劍文再次輸比賽大為不值，認為他在各方面都表現很好及平均，又有網民認為譚輝智跳得騎呢仍有大批人支持，全因fans數量多，令他成功以首名晉級。因為譚輝智是大熱門並有大批fans，所以自然贏得「觀眾最愛好聲音」，大會安排去年得獎者龍婷頒獎給他。
千嬅讚古淖文舞台上「做自己」
之後大會安排顏米羔以《開到荼蘼》獻唱，陳慧嫻大讚他唱到歌曲的味道。古淖文就以英文歌《Feeling Good》上陣，千嬅就表示很多謝他帶來精彩演出，大讚他在舞台上「做自己」，看到他很享受舞台。
譚輝智以《記憶綿》上陣，張佳添稱他今次揀歌並不是最好，發揮也不是最好。千嬅指《記憶棉》是難唱的歌曲，對方在高音部份表現一般。之後續問他為何會參加比賽，他稱爸爸一直鼓勵他唱歌，他坦言自己很愛唱歌，自覺要把握今次機會。千嬅表示他能走到今日是不容易，而他的故事給予很多中年人鼓勵，也令她很感動。伍仲衡反而插咀大讚古淖文，肥媽就指譚輝智揀錯歌。
古淖文獲全評審給予20分
最後大會揭曉第二回合分數，古淖文獲所有評審給予20分，以總分99分成冠軍，不但古淖文大為驚訝，就連他的家人也非常激動。之後大會宣布顏米羔得季軍、譚輝智獲亞軍，冠軍是古淖文。古淖文激動到落淚，表示今次參賽令大家重新認識他，並謂從來拿過滿分，「痴線，多謝你哋！」他又逐一多謝《中年好聲音2》的所有人，照顧來自澳門的他，以及多謝香港人從新接納他及多謝澳門人的支持。