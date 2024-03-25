中年好聲音2｜古淖文瘋傳係肥媽個仔？ 陸浩明隨時失寵

《中年好聲音2》昨日決賽由36歲的中葡混血兒古淖文(German)奪得冠軍，他在第二回合以英文歌迎戰，更獲全體評審給予20分！他見到評分時大感驚訝，最後忍不住在台上哭出來。當時大會鏡頭立即影住肥媽，見到她非常滿意並為古淖文鼓掌。
古淖文完賽後表示自己仍未接受到全部20分，他直言沒想到會唱到去決賽兼獲冠軍。他其後在社交平台寫下長文分享感受，稱所有參賽者都很有實力，大家都很努力，並多謝所有在今次比賽的每一位及台前幕後。
肥媽事後貼出多張跟《中年好聲音2》的參賽者合照，更特別貼出跟古淖文的合照，留言謂「實至名歸」。古淖文在訪問中稱已跟無綫簽約，按照無綫過去做法，都會安排一眾參賽者在不同活動、節目亮相，由於他跟肥媽關係密切，不少網民笑謂陸浩明(6號)的地位不保。
《亞洲星光大道》片段翻hit
肥媽跟古淖文早在09年的《亞洲星光大道》認識，當年冠軍是羅力威，陳蕾奪第4名。肥媽跟古淖文因為《亞洲星光大道》之後，成為好友，肥媽更不時帶古淖文登台，因此他參賽時就被人質疑有肥媽撐腰。不過，古淖文就強調自己參賽是希望大家看到他的進步，而且自己也是付出百分百努力，只是會向肥媽拎意見。
肥媽拒幫古淖文走後門
由於二人都是鬼鬼地，加上有網民把當年《亞洲星光大道》的一句「母子相認」、「失散好多年終於找到你了」，因此一度被人傳古淖文是肥媽的私生子，但古淖文就表示跟肥媽毫無血緣關係。他也在訪問中透露過早年想找肥媽搭路入TVB，但遭對方拒絕，肥媽認為他應該著注重如何做人處事、唱歌上有進步。