中年好聲音2｜古淖文瘋傳係肥媽個仔？ 陸浩明隨時失寵

《中年好聲音2》昨日決賽由36歲的中葡混血兒古淖文(German)奪得冠軍，他在第二回合以英文歌迎戰，更獲全體評審給予20分！他見到評分時大感驚訝，最後忍不住在台上哭出來。當時大會鏡頭立即影住肥媽，見到她非常滿意並為古淖文鼓掌。

古淖文完賽後表示自己仍未接受到全部20分，他直言沒想到會唱到去決賽兼獲冠軍。他其後在社交平台寫下長文分享感受，稱所有參賽者都很有實力，大家都很努力，並多謝所有在今次比賽的每一位及台前幕後。

肥媽事後貼出多張跟《中年好聲音2》的參賽者合照，更特別貼出跟古淖文的合照，留言謂「實至名歸」。古淖文在訪問中稱已跟無綫簽約，按照無綫過去做法，都會安排一眾參賽者在不同活動、節目亮相，由於他跟肥媽關係密切，不少網民笑謂陸浩明(6號)的地位不保。