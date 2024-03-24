中年好聲音2｜網民稱時薪200元扮顏米羔粉絲　「嗰份糧係唔包嗌」

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音2》決賽將於周日（24日）舉行，7強選手古淖文、安雅希、譚輝智、顏米羔、黃劍文、沈宗賢及陳俞霏將角逐冠、亞及季軍獎項。而由觀眾網上投選嘅「觀眾最愛好聲音大獎」近日已經正式開始，不過大熱之一嘅顏米羔就捲入賄選疑雲，及有網民喺threads聲稱自己收咗錢去假扮顏米羔嘅粉絲。

雖然顏米羔係今屆大熱人選之一，不過喺最新嘅排行榜就未能晉身三甲位置，令唔少粉絲及親友擔憂不已。最近有報道指有人自稱係顏米羔嘅「好兄弟」，呼籲大家喺網上投票支持顏米羔，可以憑截圖作證明，去換取一次價值280元嘅「撥筋肩頸按摩」，隨即引起網民討論及惹賄選疑雲。