何嘉莉計劃一家復活節到日本滑雪 爆囡囡拍照擺甫士盡得真傳

何嘉莉（Lillian）日前到深圳出席「MADAM MOISELLE Jacket MADAME 1999」時裝騷，品牌跟深圳年青藝術家瀛瀛與年輕鋼琴家陳兆彤聯乘，製造一次音樂、藝術與時尚的盛會。Lillian稱這次是受好友陳柏熹邀請出席時裝騷，她十分欣賞這個充滿藝術元素的時裝騷。

Lillian透露近年開始用心經營自己的時尚愛好，於網絡分享穿搭之道，還一手包辦拍攝、剪接等後期，大獲好評，令她信心滿滿：「一向都鍾意做有關styling嘅嘢，新舊衫配搭，自己都做得好開心，當然最困難嘅係剪片部分，不過而家都做到自己嘅style出嚟，大家都喜歡，真係好開心。自己信心大咗，公司都有建議我同公司幾個女仔一齊搞個channel，而家籌備中，會唔會有其他主題，可以一齊玩呢？」