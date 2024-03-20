何超儀為陳子聰不敢飛太遠 爆老公心臟仍需做手術

何超儀早前接受《魯豫有約一日行》的訪問，大談自己入行經過及與家人的生活，還有與老公陳子聰的感情，以及大家關注賭王何鴻燊的遺產分配，她亦一一在訪問中提到。談到跟陳子聰的感情，她笑言老公因為太帥，令她感到很多危機，並稱老公很有女人緣。
超儀稱老公是一個很天真、單純的人，不喜歡競爭，自己喜歡對方善良及帥。她又提到爸爸何鴻燊跟陳子聰交談過後，覺得他善良而且笨笨，讚對方很好。她並透露以前曾經有過兩段感情，對方的家底等各樣都很好，男方也很帥，但自己因為有一份唱片合約，所以跟他們分手。
陳子聰為超儀犧牲幕前工作
她指陳子聰與自己一起，壓力很大，為了跟她走在一起犧牲很大，很多女性朋友不能見面，也不能拍戲。她稱老公的工作量比自己還要多，「當時他紅得不得了，差一點就去拍荷李活電影了，馮德倫常提醒我，你要多謝你老公，你是專門不讓帥哥出去工作！」
自認傳統思想
她自言在婚姻上是個很傳統的一個人，她說︰「老公那邊的公公婆婆也是互相相愛到底，所以並不是一個童話故事。」她又指子聰很會遷就她，二人又有共同嗜好，非常夾。她憶述跟子聰結婚時，爸爸何鴻燊花了很多錢，自己從不想對方花很多錢，更謂︰「結了婚就是一輩子的事，沒有想過要離婚。我結婚前，還要工作……全家總動員幫自己籌辦婚禮，大姊、二姊、三姊、弟弟，連大姑媽、小姑媽都回來香港幫忙。這很震撼，他們那麼用心幫妹妹結婚，所以不可能(離婚)。」
子聰仍需做心臟手術
提到陳子聰患重病時，其家人全都在國外，她說︰「我要跳進去救他，因為我不想明天看不到他！父母都在國外，弟弟妹妹都在國外，所以這個責任是我們姓何的照顧他，不單是我，我弟弟、大姐、二姐、三姐也幫忙。」
對於子聰現時的情況，她表示距離完全康復仍有一段時間。她又提到子聰在手術後發燒，醫生稱發燒是不好的事，於是她用盡不同方法讓他退燒，最後也成功。她又提到老公的心臟有動脈爛掉，一定要再做手術，但過去已經做了很多手術，只好等他身體再健壯些才可以做手術。她自言不能去很遠的地方拍戲，最多只可以出差4天，她直認要犧牲，只可以到鄰近地方拍攝。