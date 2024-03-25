出席1664啤酒活動與10 fans共飲 軒仔坦言理性少喝醉

剛於新加坡舉行完巡迴演唱會的張敬軒(軒仔)，今日一身畢挺西裝現身《軒仔X 1664約你DINE IN THE CITY》活動，文質彬彬的軒仔，向10位幸運fans盡訴心中情，他說：「自從於元旦日當天，相隔10年再奪『叱咤樂壇我最喜愛的男歌手』後，一直未有時間親身答謝大家，而且我入行多年也未曾試過跟歌迷一起吃飯，正好趁1664 Brut製造的這個『浪漫約會』，跟大家近距離接觸，互訴心底話，真心感激大家多年來的支持，陪伴我走過『My Way』，Cheers！」

聽完軒仔真情剖白後，10位幸運兒逐一向偶像深情告白，使出渾身解數博得軒仔青睞，除了幽默又深情的感言外，部份更直接高呼「只是太愛你」，令軒仔哭笑不得。最終軒仔選出一位創意與誠意兼備的幸運兒，送上親筆簽名的1664 Brut精品，更大方地親密合照，寵粉的舉動令現場人士嘩聲四起。