出席1664啤酒活動與10 fans共飲 軒仔坦言理性少喝醉

剛於新加坡舉行完巡迴演唱會的張敬軒(軒仔)，今日一身畢挺西裝現身《軒仔X 1664約你DINE IN THE CITY》活動，文質彬彬的軒仔，向10位幸運fans盡訴心中情，他說：「自從於元旦日當天，相隔10年再奪『叱咤樂壇我最喜愛的男歌手』後，一直未有時間親身答謝大家，而且我入行多年也未曾試過跟歌迷一起吃飯，正好趁1664 Brut製造的這個『浪漫約會』，跟大家近距離接觸，互訴心底話，真心感激大家多年來的支持，陪伴我走過『My Way』，Cheers！」
聽完軒仔真情剖白後，10位幸運兒逐一向偶像深情告白，使出渾身解數博得軒仔青睞，除了幽默又深情的感言外，部份更直接高呼「只是太愛你」，令軒仔哭笑不得。最終軒仔選出一位創意與誠意兼備的幸運兒，送上親筆簽名的1664 Brut精品，更大方地親密合照，寵粉的舉動令現場人士嘩聲四起。
軒仔指，自已非常自律，坦言很少喝醉，「其實我怕會做出錯事，所以多人在場時，唔會飲得太醉，怕醉醒後尷尬。」對於首次與歌迷共晉午餐，軒仔直言大開眼界：「除了跟大家品嘗美酒佳餚外，最難得是首次面對面聽到大家的心底話，尷尬得來又感動，亦令我憶起由出道至今的點滴，不少珍貴的回憶片段也有各位fans的存在，再次衷心多謝各位的愛戴！」
談到得獎後如何回饋歌迷，軒仔表示，早前在澳門舉行的生日聚會只是「找數頭炮」，並說：「今次跟fans共晉午餐後，覺得這種近距離接觸也不錯，恍如朋友一樣輕談淺酎一番，可以深入了解大家的真實想法，而且對話內容充滿養份，所以往後有機會也想多跟fans把酒言歡，一齊享受1664嘅Good Taste with a Twist。」