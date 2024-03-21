TVB劇集《婚後事》踏入結局周，當中飾演少女版悅悅的區明妙（妙妙）吸引網民關注。23歲區明妙有「香港版周子瑜」之名，擁有一張Baby Face及甜美笑容，加上外型清純，近年成為TVB劇集嘅御用學生妹或者係主角少女版角色。區明妙曾拍攝《一屋老友記》、《親親我好媽》、《黯夜守護者》、《法證先鋒V》等劇集，其中於《愛上我的衰神》飾演被虐殺一幕令觀眾印象深刻，以及於《你好，我的大夫》演戒毒少女大獲好評，更入選TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》「最具潛質新人」。區明妙近日於社交平台與粉絲大玩「你問我答」互動，大方分享其童年照，完美詮釋「女大十八變」。
區明妙社交平台常派福利
區明妙被網民問到細個係咩樣，區明妙就將其童年照上載，並回覆指：「為食小喵」；從照片中看到，區明妙輪廓無咩改變，眼睛大大相當精靈，不過膚色就較宜家黝黑好多。另外，區明妙不時都會喺社交平台派福利，包括學生妹造型、小背心、泳衣照等等，其中試過PO出黑色比基尼造型照引起極大討論度，當時區明妙被激讚身材姣好，禾稈冚珍珠；今年1月，區明妙又大曬多張日本旅行浸溫泉靚相，僅用毛巾捆身於露天風呂影相，被網民大讚嘅可愛又性感誘人。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈