唐唐借出哥哥張國榮珍藏 陳淑芬50年紀念展澳門開幕

「陳淑芬．星星相識50年．紀念展」昨日假澳門倫敦人舉行開幕儀式，該紀念展於3月21日至5月19日假澳門倫敦人4樓敦煌宴會廳舉行，觀眾可以免費入場參觀。出席開幕典禮的主禮嘉賓包括策展人陳淑芬、殿堂級美術及形象指導張叔平、著名攝影大師夏永康、中聯辦宣文部副部長殷汝濤、社會文化司顧問羅灝芝、文化局局長梁惠敏、教育及青年發展局代副局長陳旭偉、旅遊局傳播及對外關係廳廳長劉鳳池、貿促局會展發展及活動推廣廳代高級經理陳啓銘、金沙中國總裁王英偉、亞太現場演出行業協會代表謝嘉豪以及一眾政商界代表出席盛典。

陳淑芬(陳太)自1973年加入演出娛樂行業以來，一直在音樂、經紀人、版權、演唱會和音樂劇等多個領域作出卓越貢獻，至今50年以來見證和推動香港整個演藝行業的進步及興旺，其優異成績得到來自各方的認可，屢獲殊榮。是次展覽與大家一起分享回顧她入行50年的經歷，包括曾參與製作的演出項目，以及半世紀以來香港流行音樂文化及演唱會進程。